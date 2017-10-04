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Легковой автомобиль протаранил газетный киоск на улице Чкалова в Минске: пострадала пенсионерка

04 октября 2017 10:52
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Новости Беларуси. Легковой автомобиль вылетел на тротуар и врезался в газетный киоск на улице Чкалова в Минске. Водитель не справился с управлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Легковой автомобиль протаранил газетный киоск на улице Чкалова в Минске: пострадала пенсионерка-1

По предварительной версии, у легковушки «выстрелило» колесо. В ДТП пострадала пенсионерка.

Легковой автомобиль протаранил газетный киоск на улице Чкалова в Минске: пострадала пенсионерка-3

Алексей Милевский, заместитель начальника отдела ГАИ Октябрьского РУВД:
Не понятно, по каким причинам занесло на мокром асфальте, после чего он выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на пожилую женщину, которую при продолжении движения прижало к киоску.

В настоящее время на месте ДТП продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции. Водитель, по предварительной информации, был трезв.

Легковой автомобиль протаранил газетный киоск на улице Чкалова в Минске: пострадала пенсионерка-6

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт # Алексей Милевский

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