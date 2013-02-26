Крупный пожар в Минске на Одинцова, эвакуированы 20 человек

Новости Беларуси. Крупный пожар в одной из столичных многоэтажек. ЧП произошло по улице Одинцова. Когда спасатели прибыли на место, квартира уже была вся в огне. В считанные минуты сотрудники МЧС эвакуировали 20 человек.

Некоторым жильцам дома понадобилась медицинская помощь. Так, с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» в больницы были доставлены 3 ребенка и беременная женщина.

Пожар спасатели потушили быстро. Тем не менее, мебель в квартире практически полностью выгорела, закопчена лестничная площадка. Подъезд оперативно обесточили и сейчас там продолжаются работы по замене поврежденной электропроводки.

Свет в квартирах, скорее всего, появится только к вечеру. Частично восстановлено газоснабжение. Причина пожара сейчас устанавливается. Одна из основных версий - неосторожное обращение с огнем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Нашими подразделениями на пожаре спасено 14 человек, 20 человек эвакуировано. В результате пожара пострадало имущество в горевшей квартире, а также подъезд и несколько межэтажных электрощитов.