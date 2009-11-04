Прямой эфир

Крупный пожар на складе в Санкт-Петербурге: есть пострадавшие

04 ноября 2009 09:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Пожар бушует в Выборгском районе Петербурга. Ему присвоена пятая, высшая категория сложности. Пострадали два человека.

Сигнал о возгорании на Большом Сампсоньевском проспекте, дом 66 поступил 21:37, сообщили в главном управлении МСЧ РФ по Петербургу. Загорелось двухэтажное производственно-складское помещение акционерного общества «Ленформаш», производящее искусственные волокна. Через оконные проемы огонь перекинулся еще на два здания, под угрозой находится третье.
 
В 22:10 пожару был присвоен высший номер сложности, площадь горения составляет около 6 тысяч квадратных метров. Пострадали и госпитализированы два человека. На тушении задействовано около 30 пожарных расчетов, сообщает newsru.com со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
04 ноября 2009 08:00

Тела погибших членов экипажа разбившегося польского вертолёта доставят сегодня на родину

03 ноября 2009 12:20

В Минске перекрыт крупный канал поставки психотропных веществ из России

03 ноября 2009 10:53

Мотоциклисту выписали штраф за езду со скоростью 600 км/ч