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Тела погибших членов экипажа разбившегося польского вертолёта доставят сегодня на родину

04 ноября 2009 08:00
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Накануне завершилась судебно-медицинская экспертиза. Она проводилась в Бресте совместно с польскими специалистами.Заключений экспертов о причинах крушения вертолёта пока нет. Рассматриваются две версии – технические неполадки машины и человеческий фактор. Как ранее сообщалось, вертолёт пограничной службы Польши потерпел крушение на территории Беларуси вечером 31 октября в 200 метрах от линии госграницы. Три члена экипажа – граждане Польши, погибли.
# общество # происшествия

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