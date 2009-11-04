Тела погибших членов экипажа разбившегося польского вертолёта доставят сегодня на родину

Накануне завершилась судебно-медицинская экспертиза. Она проводилась в Бресте совместно с польскими специалистами.Заключений экспертов о причинах крушения вертолёта пока нет. Рассматриваются две версии – технические неполадки машины и человеческий фактор. Как ранее сообщалось, вертолёт пограничной службы Польши потерпел крушение на территории Беларуси вечером 31 октября в 200 метрах от линии госграницы. Три члена экипажа – граждане Польши, погибли.