В Минске перекрыт крупный канал поставки психотропных веществ из России

Двое молодых минчан - 26 и 27 лет - пытались перевезти из Санкт-Петербурга 347 граммов метамфетамина и более 50 граммов гашиша в пакетах из-под чипсов.

Как предполагают оперативники, незаконной деятельностью наркоторговцы занимались около полугода. В северной столице России они оптом закупали наркотики и уже в Минске продавали их в розницу в десять раз дороже. Очередная «ходка» закончилась при выходе из питерского поезда. Белорусские правоохранители задержали преступников с поличным. Всю дорогу из России в Беларусь за ними велось скрытое наблюдение. Сейчас нарушители находятся в изоляторе временного содержания.

Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома: «Два месяца оперативники столицы вели разработку, документировали их деятельность. И вот, они были задержаны буквально на днях. В настоящее время по этому факту возбуждено уголовное дело по статье 328 Уголовного Кодекса. Санкции данной статьи предполагают наказание в виде лишения свободы сроком до 13 лет.