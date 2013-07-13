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Крупная железнодорожная авария во Франции. Есть погибшие

13 июля 2013 15:53
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Новости Франции. Крупная железнодорожная авария произошла недалеко от Парижа. Междугородный экспресс, в котором находились 370 человек, сошел с рельсов и врезался в платформу. По последним данным, в результате аварии погибли 6 человек. Около 10 пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Причина трагедии уже установлена. К крушению привела неисправность железнодорожной стрелки, которая помешала нормальному прохождению колес по рельсам.  Поезд не должен был останавливаться на станции, где произошло ЧП, поэтому двигался со скоростью 137 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авария # происшествия # Аварии # Фотофакт

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