Крупная железнодорожная авария во Франции. Есть погибшие

Новости Франции. Крупная железнодорожная авария произошла недалеко от Парижа. Междугородный экспресс, в котором находились 370 человек, сошел с рельсов и врезался в платформу. По последним данным, в результате аварии погибли 6 человек. Около 10 пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Причина трагедии уже установлена. К крушению привела неисправность железнодорожной стрелки, которая помешала нормальному прохождению колес по рельсам. Поезд не должен был останавливаться на станции, где произошло ЧП, поэтому двигался со скоростью 137 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.