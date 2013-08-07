Корову сбил самолёт при посадке. Животное погибло

Новости Индонезии. Инцидент произошёл вчера поздно вечером в аэропорту «Джалалуддин» в городе Горонтало. Заходя на посадку, пассажирский лайнер выехал за пределы взлётной полосы, где и произошло столкновение с коровой. Животное погибло на месте.

На посадочно-взлётной полосе в момент аварии находились три коровы. Пилот попытался увести лайнер в сторону, но было уже слишком поздно. Каким образом животные проникли на территорию аэропорта, не сообщается.

Напомним, в начале этого года корова чуть не стала виновницей ДТП в Минске. Рогатое животное, выпавшее из кузова машины, разгуливало по МКАД. Видео, на котором корова гуляет по оживленной магистрали, сняли очевидцы. Похожий случай произошёл месяцем ранее. Тогда на МКАД буренку потерял водитель грузового «МАЗа», перевозившего крупный рогатый скот. Корову не могли поймать несколько часов (смотрите видео).