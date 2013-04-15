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Короткое замыкание электропроводки зарядного устройства для мобильного телефона стало причиной пожара в Минске

15 апреля 2013 18:02
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Новости Беларуси. Горячий мобильный. Телефон стал причиной тревоги для целого дома. В квартире на улице Волгоградской утром 15 апреля начался пожар. Когда спасатели прибыли на место ЧП, из окон на пятом этаже вырывался дым. Сотрудники МЧС оперативно справились с возгоранием.

В одной из комнат они нашли хозяйку жилья – пенсионерку 1934 года рождения. Как оказалось, виновник происшествия – зарядное устройство для мобильного, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Дембовский, помощник начальника управления Минского городского управления МЧС:
Подразделениями МЧС из горящей квартиры бала спасена хозяйка, которая с термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения доставлена в Больницу скорой помощи.
Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки зарядного устройства для мобильного телефона.

# происшествия # Пожар в Минске # Виталий Дембовский # Минское городское управление МЧС

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