Короткое замыкание электропроводки зарядного устройства для мобильного телефона стало причиной пожара в Минске

Новости Беларуси. Горячий мобильный. Телефон стал причиной тревоги для целого дома. В квартире на улице Волгоградской утром 15 апреля начался пожар. Когда спасатели прибыли на место ЧП, из окон на пятом этаже вырывался дым. Сотрудники МЧС оперативно справились с возгоранием.
В одной из комнат они нашли хозяйку жилья – пенсионерку 1934 года рождения. Как оказалось, виновник происшествия – зарядное устройство для мобильного, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Виталий Дембовский, помощник начальника управления Минского городского управления МЧС:
Подразделениями МЧС из горящей квартиры бала спасена хозяйка, которая с термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения доставлена в Больницу скорой помощи.
Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки зарядного устройства для мобильного телефона.