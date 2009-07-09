Койот съел любимую собаку Оззи Осборна, пока тот смотрел концерт памяти Майкла Джексона

Легендарный солист группы Black Sabbath смотрел концерт памяти Майкла Джексона по телевизору, когда койот напал на его собаку.

«Прошлой ночью в пригороде Лос-Анджелеса койот съел собаку моего отца по кличке Кусочек (Little Bit)», — написала дочь музыканта Келли Осборн в социальной сети Twitter. По ее словам, отец очень расстроен из-за гибели Кусочка. Супруги Осборн не услышали, как койот напал на их питомца, потому что были увлечены телетрансляцией с церемонии прощания с Майклом Джексоном.

Шпиц Кусочек регулярно появлялся в телешоу Осборнов. Он был любимчиком телезрителей. Всего в доме Осборнов в Лос-Анджелесе живут 18 собак, сообщают информагентства.