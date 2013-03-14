Кенийский акробат разбился во время выступления в московском цирке

Новости России. Кенийский акробат, выступавший под куполом цирка, сорвался с 15-метровой высоты.

Артист с травмами различной степени тяжести доставлен в реанимацию. По данным правоохранительных органов, страховка, которая должна была защитить гимнаста от падения, не сработала.

Эдгард Запашный, художественный руководитель московского цирка на Вернадского (в интервью российским СМИ):

Не выдержала страховочная сетка, и гимнаст с большой высоты упал лицом на манеж. Врачи говорят, что он в тяжелом состоянии, он в реанимации. По предварительным данным, во время падения он получил несколько переломов, в том числе перелом шейного позвонка. Более точный диагноз и состояние артиста будут определены после обследования.

Причины, по которым страховка не сработала, выясняются.

Напомним, в октябре прошлого года Татьяна Тур, известная гимнастка, уроженка Беларуси, получила тяжелейшие травмы во время выступления в московском Центре циркового искусства. Выполняя сальто, 26-летняя гимнастка неудачно приземлилась, в результате чего получила переломы шейных позвонков.