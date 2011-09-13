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Катя оставила без света десяти тысяч домов в Англии

13 сентября 2011 10:39
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Около десяти тысяч домов в Англии остались без света из-за урагана «Катя». Из-за волн большинство паромных компании были вынуждены отменить рейсы между Британией и Ирландией. Нарушена работа наземного транспорта. К настоящему моменту ураган стал причиной гибели по меньшей мере одного человека в северо-восточной части Англии. По данным Национальной метеорологической службы Великобритании, средняя скорость сопровождающих шторм ветров - 88 километров в час, а в отдельных районах Уэльса - 128 километров в час.
# происшествия # Природные катаклизмы

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