Катя оставила без света десяти тысяч домов в Англии

26-летний минчанин занимался распространением опия в квартире родной бабушки

Безработный молодой человек приглашал своих знакомых, продавал им наркотик и предоставлял помещение для его употребления. Пожилая женщина, на глазах у которой все это и происходило, сносила регулярные побои внука, который забирал у нее всю пенсию, и в милицию не обращалась.