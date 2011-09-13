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Через два дня после акции «Внимание – дети!» 25-летняя гродненка сбила школьника

13 сентября 2011 09:49
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Наезд на ребенка произошел 12 сентября около девяти часов вечера. 25-летняя гродненка подвозила свою подругу на улицу Горького, когда ехала мимо автошколы по улице Богуцкого, с правой стороны по ходу движения на проезжую часть вне пешеходного перехода выбежал шестилетний мальчик. До этого мальчик с другом стояли на техническом тротуаре вдоль дороги. В отличие от своей подруги водитель даже не видела детей и не затормозила. Мальчик упал на капот, после чего отлетел к бордюрному камню. С многочисленными травмами первоклассника госпитализировали. Сбившая его девушка испугалась настолько, что, растерявшись, по инерции проехала порядка 40 метров, сообщили в пресс-службе Гродненской ГАИ.
# происшествия

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