В Гомеле был госпитализирован мужчина с резаными ранами предплечий

Новости Беларуси. Утром 7 июня на проспекте Ленина в Гомеле мужчина нанёс себе резаные раны.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, сотрудникам милиции позвонили очевидцы, которые сказали, что мужчина ходит по улице с окровавленными руками и ведёт себя странно.

Прибывшие правоохранители и медики обнаружили человека с резаными ранами обоих предплечий. Мужчину поместили в автомобиль скорой помощи и госпитализировали.

Личность гражданина установлена. Им оказался 34-летний житель Гомельского района, который был судим за мошенничество, кражу и незаконный оборот наркотиков. Детали случившегося выясняются.