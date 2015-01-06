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Канал переправки нелегальных мигрантов через белорусско-литовскую границу перекрыли пограничники в Гродненской области

06 января 2015 10:31
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Новости Беларуси. Канал переправки нелегальных мигрантов через белорусско-литовскую границу перекрыли пограничники в Гродненской области.

В новогодние праздники 12 граждан Вьетнама попытались проникнуть на территорию Евросоюза. Организаторы незаконной переправки попытались скрыться, но были задержаны.

В случае успеха каждый из нелегалов должен был заплатить им по 10 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудник «Отдельной службы активных мероприятий органов пограничной службы Беларуси»:
Были задержаны 12 граждан Вьетнама, а также организатор канала (выходец из Чечни) и два его сообщника (граждане Узбекистана и Азербайджана). Последний случай задержания по незаконной миграции указывает нам на то, что преступные группы стали хорошо организованы и имеют четкое распределение ролей.

# происшествия # Государственная граница Беларуси

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