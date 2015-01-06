Гомель: пожар в подвале жилого дома, эвакуированы 46 человек

Новости Беларуси. Причину пожара еще предстоит установить. Сообщение о том, что из подвала дома на улице Головачева в Гомеле идет сильный дым, поступило на пульт службы «101» вечером 5 января.



Пресс-служба Гомельского городского управления МЧС:

Когда к месту вызова через 4 минуты прибыли подразделения МЧС, в подвале пятиэтажки и подъезде наблюдалось сильное задымление, требовалась эвакуация жильцов. Звеньями газодымозащитной службы МЧС из подъезда были эвакуированы жильцы с первого по пятый этаж – всего 46 человек (из них 1 ребенок). Пострадавших нет. В результате пожара огнем повреждены вещи в подвальном помещении общей площадью 15 м2.

Читайте по теме: В Слуцком районе на пожаре погибла семья с маленьким ребенком. Когда к месту ЧП прибыли спасатели, жилой дом горел открытым пламенем. Хозяин смог выбраться из жилища самостоятельно, однако уже через несколько минут медики констатировали его смерть. В пылающем доме сотрудники МЧС обнаружили тела супруги мужчины и 4-летней дочери (видео).