Слоним: мужчину в состоянии комы более 10 часов возили в багажнике

Новости Беларуси. Как выяснилось, 42-летнего мужчину избили, после чего запихнули в багажник автомобиля. И более десяти часов катались по городам Гродненской области.

Неизвестно, как дальше развивались бы события, если бы в Сломине автомобиль не остановили сотрудники милиции.

«Вечерний Гродно», региональная газета:

У пострадавшего обнаружены тяжкие повреждения легких и костей. Его доставили в Слонимскую больницу, где он некоторое время был в коме, после чего перевели его в реанимационное отделение. По данному факту возбудили уголовное дело.

Что стало причиной конфликта, установят следователи.

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