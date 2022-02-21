Канал фінансавання экстрэмістаў у Беларусі. Выяўлены ўсе карыстальнікі незаконнага крыптаабменніка
Навіны Беларусі. Фінансавая міліцыя Камітэта дзяржкантролю выявіла канал фінансавання экстрэмістаў у Беларусі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Падчас расследавання быў выяўлены крыптаабменнік, які зламыснікі выкарыстоўвалі для пераводу грошай з-за мяжы і далейшага падагравання пратэстаў. Незаконнымі пералічэннямі крыптавалют займаліся жыхары Мінска і Еўрасаюза. На іх заведзена крымінальная справа.
Дзмітрый Дзягілеў, намеснік начальніка ўпраўлення ДФР КДК Беларусі:
Установлено, что в 2020-2021 годах экстремистское формирование BY_help, а также фонд «Страна для жизни» перечисляли посредством данного криптообменника в Республику Беларусь денежные средства для поддержания незаконного протестного движения. Также данные денежные средства шли на оплату штрафов задержанных граждан.
Зараз праваахоўнікі выявілі ўсіх карыстальнікаў незаконнага крыптаабменніка. Фінансавая міліцыя ведае імёны грамадзян, якія пераводзілі грошы ў адрас экстрэмісцкіх фармаванняў, тым самым падтрымліваючы іх незаконную дзейнасць. У Камітэце дзяржаўнага кантролю заявілі, што ўсе зламыснікі панясуць заслужанае пакаранне.