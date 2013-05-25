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Известны новые подробности теракта в Великобритании

25 мая 2013 17:19
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Новости Великобритании. Стали известны новые подробности по делу о лондонском теракте. Одного из предполагаемых исламистов ранее пытались завербовать британские спецслужбы. Об этом заявил в СМИ друг убийцы, которого арестовали практически сразу после интервью. Полиция заявляет, что этот арест не связан напрямую с убийством Ли Ригби.

Напомним, молодого британского военнослужащего, который несколько раз ездил в Афганистан, убили 22 мая. С ножами и мачете на него напали два темнокожих человека. После совершения убийства они начали раздавать интервью и фотографироваться на месте кровавой расправы. Один из преступников заявил, что подобное должно произойти с каждым британским солдатом, который воюет против мусульман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Терроризм # Теракт в Великобритании

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