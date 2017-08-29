Изъято около 27 кг наркотических веществ и более 200 кг прикурсоров: в Беларуси пресечен канал поставки метадона

Новости Беларуси. Правоохранители Беларуси и России пресекли канал поставки метадона. Спецоперация была проведена в Подмосковье, где организатор группировки арендовал частный дом и оборудовал его под лабораторию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что наркотики, произведенные в Подмосковье, злоумышленники распространяли на черном рынке в особо крупных размерах.