Из-за жары в мае и июне в Минске зафиксировано 32 тепловых удара и более 700 обмороков

Новости Беларуси. Опасный градус. Медики фиксируют увеличение числа обращений по поводу тепловых ударов. Только в мае и июне в учреждениях здравоохранения столицы зафиксированы 32 таких обращения. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2012 года.

Кроме того, больше 700 горожан попали в больницы с обмороками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Тревожная статистика связана с аномально высокими для этого времени года температурами и тем, что сами минчане пренебрегают элементарными правилами безопасности.

Виктор Сиренко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Это все объясняется очень просто: люди где-то не берегут себя. Чаще всего это происходит в общественных местах, на остановках общественного транспорта. И создается такое впечатление, что многие страдают от высокой температуры.