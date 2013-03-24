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Из-за снегопада в Киеве закрыт международный аэропорт «Борисполь». Сотни пассажиров застряли в воздушной гавани

24 марта 2013 14:26
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Новости Украины. В столице Украины Киеве из-за непрекращающегося снегопада объявили чрезвычайное положение. На помощь коммунальным службам пришли военные: застрявшие машины и общественный транспорт растаскивают бронетранспортерами.

Закрыт киевский международный аэропорт «Борисполь». В воздушной гавани страны застряли сотни пассажиров. Отменены все вылеты, среди них и рейс «Киев-Минск» и обратно.

По всей стране обесточено свыше 600 населённых пунктов. Все службы работают в авральном режиме. По данным синоптиков, снегопады не прекратятся до понедельника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Погода

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