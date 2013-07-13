Из-за проливных дождей подтопленными оказались станции метро «Восток» и «Парк Челюскинцев» в Минске

Новости Беларуси. Проливные дожди с грозами накрыли 13 июля большую часть республики. В столице начавшийся днем ливень оказался настолько сильным, что буквально за час многие минские улицы заполнились водой. В итоге общественный транспорт на этих участках дорог вынужден был простаивать. Подтопленными оказались станции метро «Восток» и «Парк Челюскинцев».

Более того, из-за перебоев с электричеством часть столичных светофоров попросту отключилась. Больших пробок на автомобильных трассах удалось избежать лишь потому, что в выходной день минчане предпочли остаться дома.

Тем временем, дожди и сильные ливни обещают нам и 14 июля. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. В отдельных районах Брестской и Гродненской областей ночью и утром сгустится туман. Такую погоду на территорию республики принес циклон с Западной Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского гидрометеоцентра:

В воскресенье также без дождей не обойдется, прогнозируется облачность с прояснениями, кратковременные дожди, гроза. Температура воздуха ночью ожидается 16-18 и днем 21-23 градусов тепла. Предварительно, в понедельник, к сожалению, без дождя также не обойдется, местами по городу прогнозируются кратковременные дожди, и температура воздуха будет довольно комфортная для рабочего дня: 20-22 градуса.

В сложных погодных условиях столичная Госавтоинспекция будет работать в усиленном режиме. Под свой контроль сотрудники ГАИ возьмут наиболее проблемные участки минских дорог, в частности те, которые во время сильных ливней в первую очередь оказываются под водой.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Столичная Госавтоинспекция внимательно анализирует ситуацию, у нас есть список наиболее подтопляемых улиц, среди них улица Орловская, Сурганова, проспект Победителей – всего более 50 улиц, где инспекторы ГАИ дежурят в усиленном режиме. Если говорить о подтопляемости, то у утра было закрыто движение по улице Якуба Коласа и Толбухина. Прогноз синоптиков неутешителен, поэтому мы рекомендуем водителям учитывать информацию о наиболее подтопляемых участках дороги, объезжать эти участки, а также воздержаться от дальних поездок, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Дождливо 13 июля и в Витебске, что, впрочем, никак не сказалось на фестивальной жизни города. За годы проведения Славянского базара — дождь стал его непременным спутником и доброй традицией музыкального форума.