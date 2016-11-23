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Четырем могилевским скинхедам за осквернение памятника грозит от 2 до 4 лет тюрьмы

23 ноября 2016 17:48
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Новости Беларуси. В Могилеве задержали осквернителей памятника жертвам нацизма.

Ими оказались учащиеся местных колледжей. Глубокой ночью они облили чёрной краской памятный камень.

Выйти на след злоумышленников удалось с помощью камеры наружного видеонаблюдения.

Сейчас 19 летний зачинщик и трое его несовершеннолетних сообщников находятся в изоляторе временного содержания.

Все они принадлежат к движению скинхедов. Один из задержанных в течение года уже дважды привлекался к административной ответственности за пропаганду нацистской символики в Интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возбуждено уголовное дело.

Оперативный сотрудник управления Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией по Могилевской области:
Путем анализа и различных оперативных действий были установлены эти участники. Они эта акцию планировали за месяц: выбирали в интернете памятные знаки, кладбища евреев. Задержание этих преступников, скинхедов, прошло спокойно. Особо они не сопротивлялись, признались в содеянном.

Им грозит от 2 до 4 лет лишения свободы.

# происшествия # Вандализм и живодерство

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