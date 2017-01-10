Из школы в Борисове эвакуировали более 300 человек

Новости Беларуси. Из школы в Борисове эвакуировали 343 человека – 293 ребенка и 50 человек преподавательского состава.

К счастью, тревога оказалась ложной.



В понедельник днем в учреждение образования позвонили. Неизвестный сообщил, что здание заминировано.

После проведенного саперами обследования взрывоопасные предметы в школе обнаружены не были.

Юмор ценой в тысячу долларов. Неудачную шутку гражданки России в Национальном аэропорту Минск суд оценил в 100 базовых величин. Наказание в виде штрафа женщина получила за то, что в июле этого года, находясь в пункте предполетного досмотра, сообщила инспектору воздушной безопасности о якобы спрятанном у нее взрывчатом веществе (здесь подробности).