Из горящей квартиры на Есенина спасли двух человек

Новости Беларуси. Утром 20 сентября работники МЧС вызволили пенсионерку и ее знакомого из горящей квартиры в одной из многоэтажек на Есенина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Утром 20 сентября работники МЧС вызволили пенсионерку и ее знакомого из горящей квартиры в одной из многоэтажек на Есенина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Хозяйку с ожогами и отравлением госпитализировали, мужчина не пострадал.
А накануне на стройке третьей линии метро на Короля в котлован глубиной 25 метров рухнул автомобильный кран. В кабине находился машинист – он успел выпрыгнуть. Пострадавшего доставили в больницу, у него перелом.