Из горящей квартиры на Есенина спасли двух человек

Новости Беларуси. Утром 20 сентября работники МЧС вызволили пенсионерку и ее знакомого из горящей квартиры в одной из многоэтажек на Есенина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Хозяйку с ожогами и отравлением госпитализировали, мужчина не пострадал.