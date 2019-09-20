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Из горящей квартиры на Есенина спасли двух человек

20 сентября 2019 15:30
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Новости Беларуси. Утром 20 сентября работники МЧС вызволили пенсионерку и ее знакомого из горящей квартиры в одной из многоэтажек на Есенина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из горящей квартиры на Есенина спасли двух человек-1

Хозяйку с ожогами и отравлением госпитализировали, мужчина не пострадал.

Из горящей квартиры на Есенина спасли двух человек-4

А накануне на стройке третьей линии метро на Короля в котлован глубиной 25 метров рухнул автомобильный кран. В кабине находился машинист – он успел выпрыгнуть. Пострадавшего доставили в больницу, у него перелом.

В Минске упал автокран на стройке третьей линии метро

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

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