Итоги грозы в Минске: повреждено 8 самолётов и почти 500 автомобилей

Новости Беларуси. Полностью привести в порядок столицу после урагана планируют к выходным. 14 июля синоптики в ряде регионов обещают грозы, град, сильные ливни и шквалистый ветер. В стране сохраняется предпоследний – оранжевый – уровень опасности.

Стихия обошла лишь Брестскую область. По последней информации по стране разрушены кровли более 700 строений. Из них 600 – в жилых домах.

Счёт упавших деревьев идёт на тысячи. Больше всего таких случаев в Минске. В городе под завалами оказались почти 500 автомобилей.

В Национальном аэропорту повреждено 8 воздушных судов.

Порывы ветра в пик разгула стихии достигали более 20 м/с и сопровождались сильным ливнем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Герменчук, начальник Республиканского гидрометеоцентра:

Экстремальность связана с тем, что если за трое суток выпадает 40 мм... Ну, дождь. Идёт и идёт. А так, за полчаса, 40 мм – это реальная проблема, потому что это воздействует уже на городское хозяйство. Это вопрос: как работает ливневая канализация? Это вопрос подтоплений: как правильно развести транспортные потоки?

Поэтому очень важно, чтобы все климатические изменения находили своё адекватное отражение в действиях органов госуправления, местных властей. В поведении самих жителей.