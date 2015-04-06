Интернет-знакомство закончилось убийством 53-летней минчанки

Новости Беларуси. Бездыханное тело 53-летней минчанки обнаружила девушка, которая снимала комнату в ее квартире.

Выяснилось, что накануне происшествия на одном из российских интернет-сайтов 53-летняя минчанка познакомилась с молодым человеком и пригласила его в гости.

Вероника Стрельская, пресс-офицер Фрунзенского РУВД:

В результате опроса квартирантки было установлено, что из жилища похищено 2 ноутбука, золотые ювелирные украшения, 200 евро и 200 долларов США. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что накануне происшествия потерпевшая познакомилась на одном из российских интернет-сайтов с молодым человеком, которого пригласила в гости. Новый знакомый представился чужим именем. Однако при содействии коллег из Российской Федерации в течение суток его личность была установлена. Позже было установлено и его местонахождение.

Подозреваемый в совершении убийства 37-летний минчанин был задержан в квартире сожительницы. Здесь же обнаружили и похищенные вещи.

Мужчина нигде не работает, ранее судим за грабеж, разбой, особо злостное хулиганство. Возбуждено уголовное дело по п. 12 ч. 2 ст. 139 УК Беларуси (убийство из корыстных побуждений).

Читайте по теме: 5 февраля 2015 года суд огласил приговор по весьма резонансному делу о жестоком убийстве Юлии Соломатиной. Знакомство в социальной сети закончилось для 18-летней девушки трагедией. Во время оглашения приговора главный фигурант громкого дела редко поднимал глаза. Суд постановил: первые пять лет осужденный проведет в тюрьме. Оставшийся срок – в колонии строгого режима.

Следствие выяснило: пьяный мужчина задушил девушку брючным ремнем. Причина – 18-летняя Юля отказалась от интимных отношений с ним. Подробности произошедшего позже ужасают. Пытаясь скрыть следы убийства, мужчина начал расчленять тело. Топором попытался отрубить ногу, но у него не получилось. Вторую попытку сделал, уже раздев девушку. Туловище, руки и голова. Все это планировал уничтожить, когда пришла мать.