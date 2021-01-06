Пожар в Клецком районе: дом загорелся, когда в нём находилась хозяйка

Новости Беларуси. В Клецком районе произошел пожар, есть потерпевшие. В деревне Звонка загорелся одноэтажный деревянный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Клецком районе произошел пожар, есть потерпевшие. В деревне Звонка загорелся одноэтажный деревянный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Пострадала хозяйка. Во время пожара 75-летняя женщина находилась в доме. Пенсионерка покинула жилище самостоятельно. С ожогами ее госпитализировали.
В результате пожара уничтожены крыша, потолок, имущество, повреждены стены. Причина аварии выясняется.