Hyundai не уступил дорогу троллейбусу, который двигался на зелёный. Подробности аварии в Московском районе

25 мая около 9 вечера легковушка перевернулась после столкновения с троллейбусом. Все произошло на перекрестке Алибегова – Рафиева. Водитель автомобиля Hyundai, поворачивая, не уступил дорогу общественному транспорту. Троллейбус двигался на зеленый. В итоге машина врезалась в светофор и оказалась на боку. Пострадал пассажир.