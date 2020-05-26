Прямой эфир

Hyundai не уступил дорогу троллейбусу, который двигался на зелёный. Подробности аварии в Московском районе

26 мая 2020 16:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Стали известны подробности аварии в Московском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Hyundai не уступил дорогу троллейбусу, который двигался на зелёный. Подробности аварии в Московском районе-1

Hyundai не уступил дорогу троллейбусу, который двигался на зелёный. Подробности аварии в Московском районе-3

25 мая около 9 вечера легковушка перевернулась после столкновения с троллейбусом. Все произошло на перекрестке Алибегова – Рафиева. Водитель автомобиля Hyundai, поворачивая, не уступил дорогу общественному транспорту. Троллейбус двигался на зеленый. В итоге машина врезалась в светофор и оказалась на боку. Пострадал пассажир.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Солигорске столкнулись два легковых автомобиля. 60-летнего водителя госпитализировали
26 мая 2020 13:31

В Солигорске столкнулись два легковых автомобиля. 60-летнего водителя госпитализировали

В Кобрине девушка фотографировалась с подругой на крыше пятиэтажки и упала
26 мая 2020 07:17

В Кобрине девушка фотографировалась с подругой на крыше пятиэтажки и упала

В Могилёве местная жительница попала под колёса поезда
26 мая 2020 06:54

В Могилёве местная жительница попала под колёса поезда