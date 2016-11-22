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Грузовик насмерть сбил женщину и ее 7-летнюю дочь на нерегулируемом пешеходном переходе в Борисове

22 ноября 2016 12:57
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Новости Беларуси. В Борисове грузовик насмерть сбил женщину с ребенком. Трагедия произошла утром на нерегулируемом пешеходном переходе. Грузовик наехал на женщину и ее 7-летнюю дочь. Они погибли на месте.

К выяснению всех обстоятельств произошедшего подключилось управление Следственного комитета по Минской области. Назначен ряд экспертиз, в том числе технического состояния грузовика. Предварительно установлено, что водитель, управлявший им, был трезв. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если вина водителя будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, зафиксированы и изъяты следы и предметы, имеющие значение для установления времени, механизма и иных обстоятельств случившегося. По предварительным данным, водитель 1961 года рождения был трезв. В рамках расследования назначен ряд экспертиз, в том числе и по техническому состоянию большегрузного автомобиля, а также по причине смерти погибших.

# происшествия # Авария в Минской области # Татьяна Белоног

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