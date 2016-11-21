Авария маршрутки «Москва-Гомель» под Калугой: в ДТП, предположительно, пострадали два белоруса

Новости России. Среди пострадавших в ДТП под Калугой, предположительно, два белоруса. Сейчас два пострадавших находятся в Центральной районной больнице города Боровск. Их состояние врачи оценивают как стабильное, угрозы для жизни нет.

В аварию в Калужской области России попала маршрутка, выполнявшая рейс «Москва-Гомель». Восемь ее пассажиров получили травмы. Еще два человека пострадали в автомобилях, столкнувшихся с микроавтобусом.

Это произошло около полуночи. Маршрутка остановилась на красный сигнал светофора, в нее на высокой скорости врезалась фура. От удара бус выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с легковым автомобилем и опрокинулся.

Сотрудники ГИБДД по Калужской области сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. Предполагаемый виновник – водитель фуры. Пассажиры маршрутки, которые не пострадали, отправлены на попутном автобусе обратно в Москву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.