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Маршрутка «Москва-Гомель», фура и легковушка столкнулись в Калужской области: 10 человек пострадали

21 ноября 2016 07:52
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Новости Беларуси. Маршрутка, выполнявшая рейс «Москва-Гомель», попала в аварию в Калужской области России. Восемь ее пассажиров получили травмы. Еще два человека пострадали в автомобилях, столкнувшихся с микроавтобусом. 

Это произошло около полуночи. Маршрутка  остановилась на красный сигнал светофора, в нее на высокой скорости врезалась фура. От удара бус выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с легковым автомобилем и опрокинулся.

Иван Романов, инспектор отдела пропаганды БДД УГБДД УМВД России по Калужской области:
В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадало 10 человек. По данному факту проводится проверка. Госпитализирован молодой человек, пассажир автомобиля «Мерседес», с предварительным диагнозом «Перелом 11 грудного позвонка» доставлен в ЦРБ Боровского района. А также госпитализирован пассажир автомобиля «Хендай», мужчина 1987 года рождения. Предварительный диагноз ­– «Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана лица, рваная рана левой кисти».  

Двое пострадавших в ДТП по прежнему находятся  в Центральной районной больнице города Боровск.  Есть ли среди них белорусы, выясняется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Авария в России

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