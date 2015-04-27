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Группа белорусов оказалась в Непале в момент сильнейшего землетрясения

27 апреля 2015 18:14
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Новости Непала. Группа белорусов оказалась в Непале в момент сильнейшего землетрясения. К счастью, туристы в момент толчков находились далеко от эпицентра. Они не пострадали. По информации посольства Беларуси в Индии и почетного консула Беларуси в Непале, на связь вышли 12 белорусов. Трое из них уже вылетели на родину. Ещё несколько человек 28 апреля планируют выехать в Индию по имеющимся у них авиабилетам. МИД Беларуси следит за ситуацией. Возможно, что белорусы покинут Непал спецбортом МЧС России.

Напомним, землетрясение магнитудой около 8 баллов произошло утром 25 апреля. Эпицентр располагался в 82 километрах к северо-западу от столицы Непала Катманду. По уточнённым данным, погибли свыше 4 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# происшествия # Землетрясение

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