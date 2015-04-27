Землетрясение в Непале: количество погибших достигло 3,5 тысяч, около семи тысяч пострадали

Новости Непала. Очередные печальные цифры пришли из Непала. В результате сокрушительного землетрясения уже погибли 3,5 тысячи человек. Еще около семи тысяч серьезно пострадали.

Больницы городов переполнены, а в большинстве районов вода и электричество уже третьи сутки отсутствует.

В срочном порядке в пострадавший от подземных толчков регион прибыли специалисты из Китая, Индии и европейских стран. Они доставили гуманитарную помощь населению и участвуют в разборе завалов и руин. К сожалению, в этом направлении работы им предстоит много. Сообщается, что целые населенные пункты разрушены. Досталось и столице Непала Катманду – землетрясение уничтожило историческую часть города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.