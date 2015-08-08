В Ростове-на-Дону хулиганы избили участников «Дома-2»

Новости России. В Ростове-на-Дону избили участников популярного проекта «Дом-2». Хулиганы напали на Элину Камерен и Александра Задойнова.

По словам пострадавшего, нападавших было четверо. Это мужчины плотного телосложения и слегка навеселе. В драке Задойнов получил многочисленные ушибы, у его подруги – травма головы.

Известно, что пара возвращалась после мероприятия в отель. У входа в здание к ним пристала компания незнакомцев.

Представитель ГУ МВД России по Ростовской области:

Как установили сотрудники полиции, трое граждан и неустановленные лица, которые скрылись с места происшествия до приезда полиции, повздорили между собой. Конфликт перерос в потасовку. На месте полицейские опросили оставшихся участников конфликта. От них были приняты объяснения о произошедшем. От медицинского освидетельствования данные граждане отказались.