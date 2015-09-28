Из-за упавшего крана в Минске перекрыто движение от улицы Щорса до 2-го Железнодорожного переулка

Новости Беларуси. Жильцам дома, пострадавшим от падения крана в Минске, выделят жилье. Об этом сообщили на оперативном совещании в Мингорисполкоме. Сегодня им предоставят временные квадратные метры, а в течение месяца обеспечат постоянным местом проживания.

Напомним, ЧП на улице Грушевской произошло утром 28 сентября в 07:50. После падения стрелы крана часть здания была разрушена. По уточненным данным, в доме в этот момент находились две женщины и годовалый ребенок. Они не пострадали и смогли самостоятельно покинуть жилище. А вот крановщик получил серьезные травмы. Он госпитализирован.

Александр Крепак, глава администрации Московского района Минска:

Данные граждане будут удовлетворены в рамках имущественных прав. Им будет предоставлены иные жилые помещения, которые в соответствии с законодательством никаким образом не будут ущемлять те законные права граждан.

Упавшая стрела оставила без света 20 частных домов. Также до сих пор перекрыто движение от улицы Щорса до 2-го Железнодорожного переулка, машины идут в объезд. В Мингорисполкоме поручили проверить состояние всех строительных кранов в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.