За несколько часов уровень воды поднимается на несколько сантиметров. Репортаж СТВ из родовой усыпальницы Радзивиллов

Новости Беларуси. В Несвиже затопило родовую усыпальницу князей Радзивиллов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поступать в крипту вода начала еще на прошлой неделе. В день ее уровень поднимается на несколько сантиметров. Устранять потоп помогает дренажный насос. К счастью, саркофаги с останками знатного рода пока не пострадали. Причину произошедшего сейчас выясняют специалисты.

В родовую усыпальницу знатной семьи ведут вот эти влажные ступеньки. Первые признаки – местного «потопа». Ксендз Петр Шарко сегодня не в привычной для всех сутане, а рабочей одежде и резиновых сапогах. Спасает молчаливое царство рода Радзивиллов. Говорит, такого разлива за 10 лет службы еще ни разу не видел.

Петр Шарко, настоятель Римско-католического прихода Божьего тела в Несвиже:

Парфіяне нават жартавалі, можа гэта цудатвораня крыніца ў нас, можа трэба асвяціць, будзе вада цалебная.

Подтапливать родовую усыпальницу князей Радзивиллов начало еще на прошлой неделе. За несколько часов уровень воды поднимается на несколько сантиметров вверх. Спасает, что основная часть черных деревянных саркофагов, а их здесь несколько десятков, с останками княжеской семьи, находится на возвышении.

Петр Шарко:

Гэта яшчэ радзівілаўскія подзіўмы. Увогуле бетонныя заліты. Есць падвышэнне, бо напэўна праблема з падтапленнем была.

Усыпальница Несвижского костела – большая святыня для княжеской семьи. К тому же, она – третья в Европе по численности захоронений. Знатные люди погребались здесь на протяжении нескольких веков. И исключительно только Радзивиллы.

Виктория Ходосок, СТВ:

В крипту вода поступает именно отсюда. В день убирать ее приходится по несколько раз. Например, сгоняя воду к насосу.

Так, операция по спасению одной из главных хранительниц несвижских легенд идет полным ходом своими силами. В этом ксендзу Петру помогают и прихожане. А местная власть для откачки воды купила дренажный насос.

Владимир Змушко, генеральный директор ОАО «Белреставрация»:

14 марта туда выедет компетентная комиссия и на месте определит направление работ, если такие необходимы будут. Они дадут нужные рекомендации по действиям генподрядчику. Уровень воды не критичный, он под контролем, меры приняты, вода откачивается. Угрозы существованию памятнику абсолютно никакой нет.