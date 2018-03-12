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За несколько часов уровень воды поднимается на несколько сантиметров. Репортаж СТВ из родовой усыпальницы Радзивиллов

12 марта 2018 18:08
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Новости Беларуси. В Несвиже затопило родовую усыпальницу князей Радзивиллов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За несколько часов уровень воды поднимается на несколько сантиметров. Репортаж СТВ из родовой усыпальницы Радзивиллов -1

Поступать в крипту вода начала еще на прошлой неделе. В день ее уровень поднимается на несколько сантиметров. Устранять потоп помогает дренажный насос. К счастью, саркофаги с останками знатного рода пока не пострадали. Причину произошедшего сейчас выясняют специалисты.

За несколько часов уровень воды поднимается на несколько сантиметров. Репортаж СТВ из родовой усыпальницы Радзивиллов -3

За несколько часов уровень воды поднимается на несколько сантиметров. Репортаж СТВ из родовой усыпальницы Радзивиллов -5

В родовую усыпальницу знатной семьи ведут вот эти влажные ступеньки. Первые признаки – местного «потопа». Ксендз Петр Шарко сегодня не в привычной для всех сутане, а рабочей одежде и резиновых сапогах. Спасает молчаливое царство рода Радзивиллов. Говорит, такого разлива за 10 лет службы еще ни разу не видел.

За несколько часов уровень воды поднимается на несколько сантиметров. Репортаж СТВ из родовой усыпальницы Радзивиллов -7

Петр Шарко, настоятель Римско-католического прихода Божьего тела в Несвиже:
Парфіяне нават жартавалі, можа гэта цудатвораня крыніца ў нас, можа трэба асвяціць, будзе вада цалебная.

За несколько часов уровень воды поднимается на несколько сантиметров. Репортаж СТВ из родовой усыпальницы Радзивиллов -9

Подтапливать родовую усыпальницу князей Радзивиллов начало еще на прошлой неделе. За несколько часов уровень воды поднимается на несколько сантиметров вверх. Спасает, что основная часть черных деревянных саркофагов, а их здесь несколько десятков, с останками княжеской семьи, находится на возвышении.

За несколько часов уровень воды поднимается на несколько сантиметров. Репортаж СТВ из родовой усыпальницы Радзивиллов -11

За несколько часов уровень воды поднимается на несколько сантиметров. Репортаж СТВ из родовой усыпальницы Радзивиллов -13

Петр Шарко:
Гэта яшчэ радзівілаўскія подзіўмы. Увогуле бетонныя заліты. Есць падвышэнне, бо напэўна праблема з падтапленнем была.

 

За несколько часов уровень воды поднимается на несколько сантиметров. Репортаж СТВ из родовой усыпальницы Радзивиллов -16

За несколько часов уровень воды поднимается на несколько сантиметров. Репортаж СТВ из родовой усыпальницы Радзивиллов -18

Усыпальница Несвижского костела – большая святыня для княжеской семьи. К тому же, она – третья в Европе по численности захоронений. Знатные люди погребались здесь на протяжении нескольких веков. И исключительно только Радзивиллы.

За несколько часов уровень воды поднимается на несколько сантиметров. Репортаж СТВ из родовой усыпальницы Радзивиллов -20

Виктория Ходосок, СТВ:
В крипту вода поступает именно отсюда. В день убирать ее приходится по несколько раз. Например, сгоняя воду к насосу.

Так, операция по спасению одной из главных хранительниц несвижских легенд идет полным ходом своими силами. В этом ксендзу Петру помогают и прихожане. А местная власть для откачки воды купила дренажный насос.

За несколько часов уровень воды поднимается на несколько сантиметров. Репортаж СТВ из родовой усыпальницы Радзивиллов -23

Владимир Змушко, генеральный директор ОАО «Белреставрация»:
14 марта туда выедет компетентная комиссия и на месте определит направление работ, если такие необходимы будут. Они дадут нужные рекомендации по действиям генподрядчику. Уровень воды не критичный, он под контролем, меры приняты, вода откачивается. Угрозы существованию памятнику абсолютно никакой нет.

За несколько часов уровень воды поднимается на несколько сантиметров. Репортаж СТВ из родовой усыпальницы Радзивиллов -25

За несколько часов уровень воды поднимается на несколько сантиметров. Репортаж СТВ из родовой усыпальницы Радзивиллов -27

Но если саркофаги пока не пострадали, местами на стенах крипты появляется самая обычная плесень, избавиться от которой будет непросто.

# происшествия # Фотофакт # Ремонт и капремонт в Беларуси # Петр Шарко # Владимир Змушко

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