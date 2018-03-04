В Слониме в четырёхэтажном доме произошёл пожар. Эвакуированы более 40 человек

Новости Беларуси. Вечером 3 марта в Слониме начался пожар в двухкомнатной квартире на первом этаже.

Как сообщает МЧС Беларуси, возгорание произошло в четырёхэтажном многоквартирном доме. Огонь уничтожил постель и кровать. Закопчены стены, потолок и вещи в квартире.

Сотрудниками МЧС спасён 75-летний пенсионер. Пострадавшего с ожогами 1,2,3 степени спины, плеч и кистей рук (25% тела) и отравлением продуктами горения доставили в медучреждение.

С вышерасположенных этажей эвакуирован 41 человек, среди них 8 детей.

Предполагается, что возгорание произошло из-за неосторожности при курении.

Зимой 2018 года из-за пожара в Вилейке эвакуировали 60 человек.