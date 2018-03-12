Прямой эфир

В районе Логойского тракта водитель внедорожника свернул на пути перед трамваем, а тот не успел притормозить

12 марта 2018 19:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Опасный маневр. 12 марта в утренний час пик было парализовано движение на Логойском тракте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В районе Логойского тракта водитель внедорожника свернул на пути перед трамваем, а тот не успел притормозить-1

Водитель внедорожника свернул на пути перед трамваем, а тот в свою очередь не успел притормозить. К счастью, обошлось без пострадавших. А вот пассажирам и автомобилистам пришлось понервничать. Пробка в обоих направлениях растянулась на несколько километров. Люди рисковали опоздать на работу.

В районе Логойского тракта водитель внедорожника свернул на пути перед трамваем, а тот не успел притормозить-3

Роман Лашкевич, инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Движение было затруднено на час, были организованы дополнительные маршруты – троллейбусные и автобусные.

В районе Логойского тракта водитель внедорожника свернул на пути перед трамваем, а тот не успел притормозить-5

Инспекторы ГАИ призывают быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Особенно, при плохой видимости из-за тумана и гололедице.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт # Роман Лашкевич

Другие новости рубрики

Все новости
За несколько часов уровень воды поднимается на несколько сантиметров. Репортаж СТВ из родовой усыпальницы Радзивиллов
12 марта 2018 18:08

За несколько часов уровень воды поднимается на несколько сантиметров. Репортаж СТВ из родовой усыпальницы Радзивиллов

В Воложинском районе очевидец спас мужчину из горящей квартиры
12 марта 2018 15:11

В Воложинском районе очевидец спас мужчину из горящей квартиры

В Борисовском районе загорелся жилой дом, в одной из комнат которого нашли хозяина и его знакомую без признаков жизни
12 марта 2018 15:09

В Борисовском районе загорелся жилой дом, в одной из комнат которого нашли хозяина и его знакомую без признаков жизни