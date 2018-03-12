В районе Логойского тракта водитель внедорожника свернул на пути перед трамваем, а тот не успел притормозить

Новости Беларуси. Опасный маневр. 12 марта в утренний час пик было парализовано движение на Логойском тракте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель внедорожника свернул на пути перед трамваем, а тот в свою очередь не успел притормозить. К счастью, обошлось без пострадавших. А вот пассажирам и автомобилистам пришлось понервничать. Пробка в обоих направлениях растянулась на несколько километров. Люди рисковали опоздать на работу.

Роман Лашкевич, инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Движение было затруднено на час, были организованы дополнительные маршруты – троллейбусные и автобусные.