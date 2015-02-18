Гродно: двое россиян вербовали белорусок для занятия проституцией

Новости России. Двое россиян через интернет вербовали девушек и предлагали им работу в Москве. Правда, трудоустройство предполагало иной вид деятельности. Девушкам предстояло стать жрицами любви.



Пресс-служба УВД Гродненского облисполкома:

Благодаря слаженным действиям оперативников наркоконтроля и противодействия торговле людьми, бойцов отряда милиции особого назначения, сотрудников Госавтоинспекции, лиц, причастных к вербовке удалось задержать. Правоохранители получили оперативную информацию о возможном вывозе двух 25-летних белорусок.

16 февраля около 14.00 на автотрассе «М-6» вблизи поселка Береговой, был задержан автомобиль «Форд», на котором злоумышленники вместе с девушками направлялись к себе на родину.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

Напомним, недавно в Беларуси раскрыли еще одну преступную группу, вербовавшую девушек для занятия проституцией. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси. В ведомстве отметили, что злоумышленники, находясь в Санкт-Петербурге, склоняли белорусок к противоправным действиям и выезду в Россию.

Всего за четыре года деятельности группировки было завербовано 18 девушек. Преимущественно из Минской и Гомельской областей.

Их отправляли на «серую» работу во Францию, Турцию и регионы России. Также оперативники ликвидировали видеостудию, принадлежащую участникам группы. На ней изготавливались материалы порнографического характера. Подробности вы узнаете из видео.