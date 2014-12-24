Гродно: 43-летняя женщина перечислила незнакомцам 40 тысяч долларов, чтобы получить «выигрыш» в лотерею

Новости Беларуси. Доверчивая женщина попалась на удочку интернет-мошенников. На электронную почту ей пришло письмо, содержание которого женщину очень обрадовало.

Игорь Белозеров, сотрудник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

Якобы она выиграла пятьсот тысяч фунтов стерлингов и, чтобы их получить, необходимо оплатить услуги по оформлению документов. Вдохновленную женщину не смутил даже тот факт, что ни в каких викторинах и лотереях она не участвовала.

Очевидно, мошенник был настолько убедителен, что в ходе переписки она перечисляла 1500-2000 долларов, которые объясняли каждый очередной транш затруднениями с оформлением выигрыша.

Игорь Белозеров, сотрудник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

Как сообщил начальник уголовного розыска Ленинского РОВД подполковник милиции Виталий Осоцкий, часть денег была снята в Нигерии, часть в Великобритании. Таким образом перечислив за рубеж около 40 тыс. и окончательно осознав, что ее «кинули», женщина обратилась в милицию. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.209 УК РБ «Мошенничество».

Со скоростью одного клика ограбить банк или взломать целую жизнь. Интернет сегодня лакомый кусок для виртуальных мошенников по всему миру.

Беларусь кибератаки, естественно, тоже не обходят стороной. На удочку аферистов ведутся даже получатели электронного спама. Якобы в Африке у вас осталось наследство в 9 миллионов долларов, но чтобы его получить нужно перечислить несколько тысяч долларов. И доверчивые белорусы деньги переводят! Несколько лет назад в погоне за женихом-иностранцем жительница Сморгони отправила аферисту 3 тысячи долларов. Как не попасть на удочку мошенников, вы узнаете из видео.