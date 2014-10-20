Гродненский район: в пьяной драке 48-летний сын убил отца

Новости Беларуси. Трагедия в деревне Путришки произошла в ночь с 17 на 18 октября. Отец и сын распивали спиртное, а когда запасы закончились, 48-летний сын стал просить у отца денег на добавку.

Пенсионер ответил отказом, и в ход пошли кулаки. Сын колотил отца руками и ногами. От полученных травм мужчина скончался.

Игорь Белозеров, сотрудник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

Утром на следующий день подозреваемый вызвал милицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили, чьих рук это дело. В совершении убийства подозревается именно сын. По соответствующей статье возбуждено уголовное дело. В момент совершения преступления он был сильно пьян – на утро в его крови обнаружили свыше двух промилле этилового спирта. С алкоголем у подозреваемого в последнее время были большие проблемы, а в прошлом он порядочный человек.

Напомним, недавно еще одна ссора родственников чуть не закончилась убийством в Брестской области. В больницу города Барановичи с колото-резаной раной грудной клетки был госпитализирован 56-летний мужчина. Как выяснилось, после совместного распития спиртных напитков его пытался убить ножом сын.

Согласно статистике, большая половина домашних драк происходит в так называемых алкозависимых семьях – 57%.

Но оставшиеся 43% инцидентов приходятся на долю обычных (как минимум на первый взгляд) семей. С достатком средним или даже высоким.

Например, поп-звезду Рианну жестко избил и оставил на обочине бойфренд; певица Валерия 8 лет прожила с деспотичным Александром Шульгиным, насилию подвергались Жасмин, Мадонна, Уитни Хьюстон ...