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Тела двух белорусов найдены в Москве

07 февраля 2018 15:58
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Новости Беларуси. В Москве нашли тела двух белорусов-рабочих.

По информации СК РФ, 4 февраля в одном из домов жилого комплекса в поселении Воскресенское в Москве обнаружили тела двух человек. Одному мужчине было 29 лет, а второму – 31 год. У них были многочисленные повреждения в области головы.

По предварительной информации, рабочие выполняли ремонтные работы. Проводятся следственные действия для установления обстоятельств произошедшего и задержания причастных.

Продолжается расследование.

По информации Агентства «Москва», погибшие были гражданами Беларуси. Ремонт в доме проводили белорусы и еще три жителя Омской области, их сейчас разыскивают. Последние скрылись на автомобиле Mercedes, который принадлежал погибшим. 

В конце января в Санкт-Петербурге в одном из хостелов было найдено тело белоруса.

На теле мужчины обнаружены гематомы и кровоподтеки – здесь подробнее.

# происшествия # Убийство

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