«Говорил, что заснул»: подробности столкновения легковушки и автобуса в Минске

Дмитрий Телепень, водитель автобусного парка № 5:

Я пока вызвал скорую, откинул клемму от аккумулятора, потому что дым пошел, а товарищ мой вытащил водителя из машины. Водитель был в шоковом состоянии, в крови весь, какие там травмы, неизвестно. Мы у него спросили, он говорил, что заснул. После второй смены, после ночной, пожилой человек, заснул, и получилось вот это вот.