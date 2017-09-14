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«Говорил, что заснул»: подробности столкновения легковушки и автобуса в Минске

14 сентября 2017 10:31
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Новости Беларуси. Заснул за рулем. Такова предварительная версия утреннего ДТП в на улице Казимировская в Минске. Авария произошла на остановочном пункте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Говорил, что заснул»: подробности столкновения легковушки и автобуса в Минске-1

В автобус на большой скорости врезался автомобиль марки Peugeot. Машина двигалась со встречной полосы.

«Говорил, что заснул»: подробности столкновения легковушки и автобуса в Минске-4

Водителю оказывали первую помощь на месте. Из пассажиров автобуса никто пострадал.

«Говорил, что заснул»: подробности столкновения легковушки и автобуса в Минске-7

Дмитрий Телепень, водитель автобусного парка № 5:
Я пока вызвал скорую, откинул клемму от аккумулятора, потому что дым пошел, а товарищ мой вытащил водителя из машины. Водитель был в шоковом состоянии, в крови весь, какие там травмы, неизвестно. Мы у него спросили, он говорил, что заснул. После второй смены, после ночной, пожилой человек, заснул, и получилось вот это вот.

«Говорил, что заснул»: подробности столкновения легковушки и автобуса в Минске-10

Водитель автомобиля с тяжелыми травмами доставлен в больницу скорой помощи.

«Говорил, что заснул»: подробности столкновения легковушки и автобуса в Минске-12

Подробности ДТП выясняет следствие.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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