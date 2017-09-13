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Все рептилии и насекомые доставлены в минский зоопарк: экзотический груз конфискован в Национальном аэропорту Минск

13 сентября 2017 20:15
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Новости Беларуси. Экзотический груз. В Национальном аэропорту Минск конфисковали настоящий террариум. 54 змеи, 5 ящериц, 25 пауков и 9 скорпионов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все рептилии и насекомые доставлены в минский зоопарк: экзотический груз конфискован в Национальном аэропорту Минск-1

Пронести их через «зелёный корридор» попытался гражданин России, который прилетел из Вены. Сотрудникам таможни он сказал, что ничего необычного не везёт, но его багаж оказался живым.

Все рептилии и насекомые доставлены в минский зоопарк: экзотический груз конфискован в Национальном аэропорту Минск-3

Рептилии и насекомые были доставлены в минский зоопарк, где специалисты сегодня провели их обследование. Кстати, все змеи оказались ядовитыми и опасными для человека.

# происшествия # Фотофакт # Конфискация

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