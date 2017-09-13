Все рептилии и насекомые доставлены в минский зоопарк: экзотический груз конфискован в Национальном аэропорту Минск

Новости Беларуси. Экзотический груз. В Национальном аэропорту Минск конфисковали настоящий террариум. 54 змеи, 5 ящериц, 25 пауков и 9 скорпионов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пронести их через «зелёный корридор» попытался гражданин России, который прилетел из Вены. Сотрудникам таможни он сказал, что ничего необычного не везёт, но его багаж оказался живым.