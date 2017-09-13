Школьник прыгнул за телефоном с моста в вагон поезда, с ожогами 60% тела мальчика доставили в реанимацию

Новости Беларуси. Школьник уронил телефон с переходного моста в один из вагонов стоявшего внизу грузового поезда. Мальчик, не раздумывая, прыгнул за гаджетом.

Все произошло в минувшие выходные.

Оксана Ульчиц, инспектор профилактики ООПП Минского ОВД на транспорте:

Ученик 9-го класса находился на станции «Шабаны», когда случайно уронил свой мобильный телефон с переходного моста в один из вагонов стоявшего внизу грузового поезда. Подросток, забыв о личной безопасности, спрыгнул с моста в вагон поезда. В момент прыжка получил электротравму тяжелой степени. С диагнозом «комбинированное поражение» и ожогами 60% поверхности тела третьей степени он был помещен в реанимацию БСМП.

В июне этого года в Минске произошла еще одна трагедия.

Молодые люди забыли о своей же безопасности. Молодые люди пытались перелезть через цистерну в районе станции Минск-Сортировочный и их ударило током от контактной сети (подробности).