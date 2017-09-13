На улице Железнодорожной под колёса такси попала пожилая женщина

Новости Беларуси. Трагедия на Железнодорожной. Под колеса такси попала пожилая женщина. Она переходила дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшую доставили в больницу, где позже она скончалась, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В данный момент проводится проверка, устанавливается личность данной женщины. Если есть какие-то сведения дополнительные, необходимо сообщить в службу 102.