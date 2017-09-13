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На улице Железнодорожной под колёса такси попала пожилая женщина

13 сентября 2017 20:25
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Новости Беларуси. Трагедия на Железнодорожной. Под колеса такси попала пожилая женщина. Она переходила дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшую доставили в больницу, где позже она скончалась, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На улице Железнодорожной под колёса такси попала пожилая женщина-1

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В данный момент проводится проверка, устанавливается личность данной женщины. Если есть какие-то сведения дополнительные, необходимо сообщить в службу 102.

На улице Железнодорожной под колёса такси попала пожилая женщина-3

Известно, что водителю такси – 29 лет. По предварительной информации он был трезв.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт # Сергей Зараник

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