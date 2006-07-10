Жизнь белорусских граждан, оказавшихся в самолете, потерпевшем катастрофу в Иркутске, вне опасности

Троих граждан Беларуси, оказавшихся в самолете, который потерпел катастрофу в Иркутске, поместили в 3-ю городскую клиническую больницу. Их состояние не вызывает опасений. Об этом сообщил руководитель Иркутского товарищества белорусской культуры имени Яна Черского Олег Рудаков, который на месте координирует помощь попавшим в беду нашим соотечественникам.

Витебчане Александр Боровиков, Леонид Корнышев и Юрий Лукин летели в Иркутск с деловой целью. Белорусы находились в хвостовой части самолета, что, по всей видимости, и спасло их жизни. Во время приземления, когда и случилась трагедия, наиболее пострадал Леонид - его кресло от удара сорвало с креплений, и он пролетел на несколько метров вперед. Александр и Юрий получили травмы, покидая самолет, поскольку им пришлось прыгать с достаточно большой высоты. Причем, один из наших соотечественников помогал открывать аварийную дверь самолета, что помогло спастись и другим пассажирам.

В настоящее время Юрий Лукин и Александр Боровиков уже самостоятельно ходят. У Леонида Корнышева - сотрясение мозга. Сейчас решается вопрос о транспортировке белорусских граждан в Москву для дальнейшего лечения.

На борту находились более десяти иностранцев. Уже установлено гражданство двенадцати из них. Это трое граждан Германии, столько же из Беларуси, Китая, двое - из Польши и один из Азербайджана.

Напомним, самолет А-310 авиакомпании "Сибирь", летевший из Москвы в Иркутск, в воскресенье в 7.47 по местному времени потерпел катастрофу при посадке в аэропорту Иркутска. На борту находились 203 человека, в том числе 8 членов экипажа. Обнаружены тела 124 человек. В больницах в настоящее время находятся 52 пострадавших. 23 человека уже дома. А вот судьба еще четырех пока неизвестна.

Авиакомпания намерена выплатить по 50 тысяч российских рублей за каждого погибшего. Еще по 12 тысяч родственники получат в качестве страховки. Пострадавшим будет оплачено лечение. Кроме того, родственники погибших получат материальную помощь из федерального бюджета. 10 июля в России назначен День траура по погибшим авиакатастрофе.

В связи с авиакатастрофой в Иркутске, повлекшей многочисленные человеческие жертвы, Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину, родным и близким погибших.