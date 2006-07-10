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Жизнь белорусских граждан, оказавшихся в самолете, потерпевшем катастрофу в Иркутске, вне опасности

10 июля 2006 12:13
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Троих граждан Беларуси, оказавшихся в самолете, который потерпел катастрофу в Иркутске, поместили в 3-ю городскую клиническую больницу. Их состояние не вызывает опасений. Об этом сообщил руководитель Иркутского товарищества белорусской культуры имени Яна Черского Олег Рудаков, который на месте координирует помощь попавшим в беду нашим соотечественникам.

Витебчане Александр Боровиков, Леонид Корнышев и Юрий Лукин летели в Иркутск с деловой целью. Белорусы находились в хвостовой части самолета, что, по всей видимости, и спасло их жизни. Во время приземления, когда и случилась трагедия, наиболее пострадал Леонид - его кресло от удара сорвало с креплений, и он пролетел на несколько метров вперед.  Александр и Юрий получили травмы, покидая самолет, поскольку им пришлось прыгать с достаточно большой высоты. Причем,  один из наших соотечественников помогал открывать аварийную дверь самолета, что помогло спастись и другим  пассажирам.

В настоящее время Юрий Лукин и Александр Боровиков уже самостоятельно ходят. У Леонида Корнышева -  сотрясение мозга. Сейчас решается вопрос о транспортировке белорусских граждан в Москву для дальнейшего лечения.

На   борту  находились   более десяти иностранцев. Уже установлено гражданство двенадцати из них. Это трое  граждан  Германии,  столько же  из  Беларуси,   Китая,   двое  - из Польши и один из Азербайджана. 

Напомним,  самолет  А-310  авиакомпании "Сибирь", летевший из  Москвы в Иркутск, в воскресенье  в 7.47 по местному  времени потерпел  катастрофу  при посадке   в   аэропорту   Иркутска.   На борту  находились  203 человека, в том числе 8 членов экипажа. Обнаружены  тела 124 человек. В больницах в настоящее  время находятся  52 пострадавших.  23  человека уже  дома. А вот судьба еще четырех  пока  неизвестна.

Авиакомпания намерена выплатить  по  50 тысяч  российских рублей за каждого погибшего. Еще по 12 тысяч родственники  получат в качестве страховки.  Пострадавшим будет оплачено лечение.  Кроме  того,  родственники  погибших  получат  материальную  помощь   из   федерального бюджета. 10 июля в России  назначен День траура по погибшим  авиакатастрофе.

В связи с авиакатастрофой в Иркутске, повлекшей многочисленные человеческие жертвы, Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину, родным и близким погибших.

# происшествия

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