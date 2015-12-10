Гомель: бойцовый пес растерзал двух девушек — несколько часов держал их истекающих кровью в запертой квартире, отрезав путь на свободу

Новости Беларуси. История повторяется. Три дня назад мы рассказывали о жуткой трагедии – тогда под Гомелем стая бродячих собак до смерти загрызи пенсионера. Сегодня, 10 декабря, подобная кровавая история разыгралась в самом Гомеле. С той лишь разницей, что жертвы остались в живых – сейчас они в больнице. Бойцовый пес буквально изуродовал двух девушек — несколько часов держал их истекающих кровью в запертой квартире, отрезав путь на свободу.

Александр Добриян, СТВ:

Американский стаффордширский терьер по кличке Форс. Ему два с половиной года и за этой решеткой он оказался неспроста. Сюда его доставили из квартиры, где он буквально растерзал двух молодых девушек.

Драма разыгралась в одном из спальных районов Гомеля. Жители этого подъезда не скоро забудут крики, лай и мольбы о помощи.

В трехкомнатной квартире вместе с чужим бойцовым псом оказались две подруги. Собаку несколькими часами ранее одной из них оставил знакомый парень. В какой-то момент девушки решили снять псу намордник, что было дальше, слышали уже и соседи. Спасаясь от разъяренного терьера, подруги смогли закрыться в разных комнатах. Оказать им помощь удалось лишь спустя несколько часов, выломав дверь и обездвижив собаку.

Валентин, владелец собаки:

Мне надо было отъехать на некоторое время. Предложили взять собаку. Я ж не знал, что такое произойдет. Две недели он у меня. Ко мне никакой агрессии собака не проявляла. Знаю, что старую хозяйку, по-моему, укусил. У меня всегда в наморднике ходил.

Валентин рассказывает, что взял взрослого амстаффа по объявлению «в хорошие руки» всего за пару недель до происшествия. Сегодня очевидно — к трагедии привела обычная человеческая беспечность. Специалисты-кинологи сталкивались с такими историями не раз.

Александр Никонов, заместитель директора коммунального предприятия:

Вина владельца непременно есть: Поскольку бойцовые породы собак, потенциально опасные, не должны передаваться из руки в руки просто так. Потом нарушение самих девушек, потому что нельзя снимать намордник, если собака не ваша.

Самих девушек, решивших погулять с чужой «собачкой», сейчас спасают врачи. В больницу обе были доставлены в тяжелом состоянии.

Анатолий Бируля, заведующий травматологическим отделением Гомельской городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

В настоящее время состояние одной из пациенток остается тяжелым в связи с возникшими осложнениями, состояние второй пациентки ближе к удовлетворительному. Они испытали, естественно, значительный психологический шок.

Беспечность нового владельца обернется ему самому крупным штрафом. За нарушения правил содержания животных придется заплатить до 30 базовых величин. Псу же такая человеческая халатность фактически вынесла смертный приговор. Терьера по кличке Форс усыпят после проверки на бешенство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.