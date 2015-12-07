В Гомельском районе бродячие собаки загрызли 63-летнего сторожа: подробности с места трагедии

Новости Беларуси. Под Гомелем свора бродячих собак загрызла человека. Трагедия произошла на окраине пригородной деревни.

По мнению местных жителей, этот случай не просто трагическое стечение обстоятельств. Десятки брошенных животных после завершения дачного сезона сбиваются в стаи и представляют серьезную опасность для сельчан.

В последний раз живым односельчанина жители деревни Цегельня видели вечером у сельского магазина. 63-летний сторож ходил этой дорогой на работу десятки раз. Этот же маршрут он выбрал и в тот роковой вечер.

Утром во время обхода тело мужчины у забора местного свинокомплекса обнаружила охрана сельхозпредприятия.

Мария Кривоногова, официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области:

По заключению экспертов смерть мужчины наступила от множественной кровопотери. По основной версии на мужчину напали бродячие собаки.

Судя по всему, схватка человека с четвероногими противниками длилась недолго: повреждёнными оказались трахея и сонная артерия. В страхе сейчас вся округа: родители боятся за детей, дети – за пожилых родителей.

Анна Мельниченко, житель деревни Цегельня:

Страшно. И внучка, и дочка звонили: не выходи.

Проблема бродячих собак – настоящий бич сельских районов, примыкающих к областному центру. Одичавшие звери целыми стаями живут в перелесках и лесах, совершают настоящие набеги на населённые пункты и объекты сельхозпредприятий.

Вячеслав Дорощенко заместитель директора коммунального предприятия «Гомельский райжилкомхоз»:

Вопрос регулирования численности бездомных животных стоит в Гомельском районе достаточно остро. Мы работаем в непосредственном контакте со специализированным предприятием.

В течение этого года нами на близлежащих территориях было отловлено с помощью этого предприятия около 140 голов безнадзорных животных.

Были рейды в этом году и в Цегельне, однако переловить всех собак в лесу вокруг деревни сачком и петлёй просто нереально. Стрелять запрещено законом. Искать виновных в этой трагедии, конечно, можно и нужно. Но, скорее всего, их окажется слишком много. На вопрос, откуда берутся в их деревне бродячие своры, в Цегельне отвечают однозначно.

Николай Молчанов, житель деревни Цегельня:

По штук 10 бегают, а когда гон, то до 20. Иногда привозят из города, выбрасывают.

Факт есть факт: каждый одичавший пёс, в том числе и убивший несчастного пенсионера, скорее всего когда-то был домашним. Именно человеческая безответственность превратила питомца в хладнокровного убийцу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.